خطير ..ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في اندلاع حريق بمراكش ﻿

تسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي تشهده مدينة مراكش في اندلاع النيران في إحدى السيارات بالشارع الشارع العام بمدينة مراكش نهاية الأسبوع الذي ودعناه .

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تسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي تشهده مدينة مراكش في اندلاع النيران في إحدى السيارات بالشارع الشارع العام بمدينة مراكش نهاية الأسبوع الذي ودعناه .

و ذكرت مصادر صحفية محلية أن درجة الحرارة القياسية التي تشهدها مراكش هذه الأيام، تسببت في اندلاع حريق بسيارة أول أمس السبت على مقربة من قنطرة الحي الصناعي حسب شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فايس بوك .

ويظهر مقطع الفيديو مجموعة من المواطنين وهم يحاولون السيطرة على الحريق دون جدوى في الوقت الذي بدأت في ألسنة اللهب تلتهم الواجهة الأمامية للسيارة , في مشهد خطير.