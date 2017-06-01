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الفتيت يعود مجددا للحسيمة إستباقا لزيارة وزراء حكومة العثماني

بتاريــخ : 12 يونيو 2017 / 15:04 الفتيت يعود مجددا للحسيمة إستباقا لزيارة وزراء حكومة العثماني | بوليتيك
الفتيت يعود مجددا للحسيمة إستباقا لزيارة وزراء حكومة العثماني
شوهد صبيحة اليوم الإثتين وزير الداخلية ''عبد الوافي لفتيت'' رفقة مسؤولين مركزيين بمقر عمالة الحسيمة، للإجتماع مع المصالح الداخلية والخارجية، ومسؤولي القطاعات الحكومية بالمدينة التي تعرف وقفات

شوف تيفي


شوهد صبيحة اليوم الإثتين وزير الداخلية ''عبد الوافي لفتيت'' رفقة مسؤولين مركزيين بمقر عمالة الحسيمة، للإجتماع مع المصالح الداخلية والخارجية، ومسؤولي القطاعات الحكومية بالمدينة التي تعرف وقفات إحتجاجية متتالية منذ إعتقال ''ناصر الزفزافي''.

وأضاف مصدر مطلع، أن عبد الوافي الفتيت حل بمدينة الحسيمة ليلة أمس الأحد في زيارة مفاجئة، وفي مهمة خاصة رفقة مسؤولين مركزيين، بينهم ممثلين للمصالح الوزارية، حيث ينعقد إجتماع موسع منذ صبيحة اليوم بمقر عمالة المدينة.

وأضاف ذات المصدر، أن الأسبوع الجاري سيعرف زيارة العديد من الوزراء لمنطقة الريف، للوقوف بشكل شخصي على المشاريع والأوراش التي تشرف عليها قطاعاتهم الحكومية، إذ من المنتظر أن يحل وزير إعداد التراب والسكنى والتعمير وسياسة المدينة، ''نبيل بن عبد الله'' خلال هذا الأسبوع بالحسيمة وبالضبط بحي سيدي عابد الذي يعرف مظاهرات بشكل يومي، للوقوف على التجمعات السكنية التي يتم تشييدها في الحي المذكور.

وأوضح ذات المصدر، أن مدينة الحسيمة ستكون قبلة الوزراء طيلة الأسبوع الجاري، لعقد إجتماعات مع الساكنة والوقوف على المشاريع والأوراش التي تشرف عليها مصالحهم الوزارية.



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الحسيمة الوزراء الساكنة المشاريع الفتيت شوف تيفي

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