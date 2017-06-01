خطير..وعدها بالزواج ثم اغتصبها وهكذا كان مصيره ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر أمني،أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن المحمدية ،تمكنت من إيقاف شخص، وتقديمه للعدالة على إثر تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر وهتك عرضها وافتضاض بكارتها.

شوف تيفي:



علمت "شوف تيفي" من مصدر أمني،أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن المحمدية ،تمكنت من إيقاف شخص، وتقديمه للعدالة على إثر تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر وهتك عرضها وافتضاض بكارتها.



وفي تفاصيل القضية، فقد توصلت المصالح الأمنية المذكورة بشكاية من والدة الضحية القاصر، تتعلق بهتك عرض ابنتها البالغة من العمر 17 سنة على يد المعني بالأمر.

البحث الذي أفضى إلى إيقاف المشتبه فيه، اتضح من خلاله أن الأخير استغل القاصر جنسيا بعد إيهامها ووعده لها بالزواج، بحيث غادرت بيت العائلة وقضت معه فترة، قبل أن تلتحق بمنزل أسرتها وتسجل شكاية تتعلق بالتغرير بها وهتك عرضها وافتضاض بكارتها.



هذا و قد تم وضع الموقوف رهن تدابير المراقبة النظرية لفائدة البحث، قبل أن تتم إحالته على العدالة من أجل المنسوب إليه

