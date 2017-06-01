 عاجل: هذه الدولة تمنع النقاب في المدارس والمؤسسات التعليمية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثول علبة أسرار ناصر الزفزافي أمام الوكيل العام للملك بالدار البيضاء | بوليتيك

مثول علبة أسرار ''ناصر الزفزافي'' أمام الوكيل العام للملك بالدار البيضاء

الملك محمد السادس يترأس بالقصر الملكي بالدار البيضاء الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس بالقصر الملكي بالدار البيضاء الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية

عاجل..هزة أرضية جد قوية تهز تركيا | دولي

عاجل..هزة أرضية جد قوية تهز تركيا

بالصورة..سعد المجرد عايش الحياة في باريس ولورا بريول قريبة من السجن | ثقافة و فنون

بالصورة..سعد المجرد عايش الحياة في باريس ولورا بريول قريبة من السجن

قطريون يشتكون من منعهم من أداء العمرة بسبب مقاطعة السعودية لقطر‎ | منوعات

قطريون يشتكون من منعهم من أداء العمرة بسبب مقاطعة السعودية لقطر‎

بريكة مع علاء..أسرار لأول مرة تبوح بها زوجة المصطفى سكينة الدرابيل/علاقتها مع دنيا بوطازوت/طرائف الخاوة/حياتها العاطفية/جديدها الفني | بووز

بريكة مع علاء..أسرار لأول مرة تبوح بها زوجة المصطفى ''سكينة الدرابيل''/علاقتها مع دنيا

مثير..بعد فشلها في منع التسريبات: الجزائر تتهم مغربيا بالتشويش على امتحانات الباكالوريا | منوعات

مثير..بعد فشلها في منع التسريبات: الجزائر تتهم مغربيا بالتشويش على امتحانات الباكالوريا

تفاصيل تظهر لأول مرة حول المغربي منفذ الهجوم المسلح بلندن | دولي

تفاصيل تظهر لأول مرة حول المغربي منفذ الهجوم المسلح بلندن

بالفيديو..من طرائف تلاميذ الباكالوريا بالجزائر‎ | منوعات

بالفيديو..من طرائف تلاميذ الباكالوريا بالجزائر‎

الوطن غالي والخيانة رخيصة

عاجل: هذه الدولة تمنع النقاب في المدارس والمؤسسات التعليمية

بتاريــخ : 12 يونيو 2017 / 14:50 عاجل: هذه الدولة تمنع النقاب في المدارس والمؤسسات التعليمية | دولي
عاجل: هذه الدولة تمنع النقاب في المدارس والمؤسسات التعليمية
تعتزم النرويج حظر النقاب في المدارس والمؤسسات التعليمية، معتبرة أنه يعيق التواصل التربوي.

شوف تيفي:

تعتزم النرويج حظر النقاب في المدارس والمؤسسات التعليمية، معتبرة أنه يعيق التواصل التربوي.

وقدمت حكومة اليمين النرويجية، اليوم الاثنين، مشروع قانون يهدف إلى حظر النقاب في المؤسسات التعليمية، من الحضانة إلى الجامعة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ الوعد الذي قطعه الائتلاف الحاكم، المكون من حزب المحافظين وحزب التقدم، خلال السنة الماضية، بحظر النقاب والبرقع وارتداء اللثام.

ومن المنتظر أن تجري مشاورات مع العديد من الأطراف لإخراج النص التشريعي الجديد، الذي لا تتضمن مسودته الأولى فرض عقوبات على المخالفين لهذا الإجراء.

ومن المتوقع أن يثير هذا القانون، الذي قد يتم التصويت عليه في ربيع 2018، نقاشا كبيرا في هذا البلد الاسكندنافي خاصة مع قرب الانتخابات التشريعية التي تجري في شتنبر المقبل.

وقال وزير التعليم والبحث، توربيورن رو ايساكسن، في بلاغ له، "لا نريد ملابس تغطي الوجه في دور الحضانة والمدارس والجامعات".

واعتبر المسؤول النرويجي أن "هذه الملابس تحول دون تواصل جيد وهو أمر حاسم لكي يتمكن التلاميذ والطلبة من التعلم بشكل جيد".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب نقاب منع

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..هزة أرضية جد قوية تهز تركيا | دولي

عاجل..هزة أرضية جد قوية تهز تركيا

تفاصيل تظهر لأول مرة حول المغربي منفذ الهجوم المسلح بلندن | دولي

تفاصيل تظهر لأول مرة حول المغربي منفذ الهجوم المسلح بلندن

عاجل..انفجار يهز السعودية | دولي

عاجل..انفجار يهز السعودية

يا ربي السلامة ..بالفيديو عاصفة بحرية قوية تضرب هذه العاصمة الافريقية و مخاوف من أمواج تسونامي | دولي

يا ربي السلامة ..بالفيديو عاصفة بحرية قوية تضرب هذه العاصمة الافريقية و مخاوف من أمواج ''تسونامي''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بريكة مع علاء..أسرار لأول مرة تبوح بها زوجة المصطفى سكينة الدرابيل | معانا فنان
منذ 2 ساعات

بريكة مع علاء..أسرار لأول مرة تبوح بها زوجة المصطفى ''سكينة الدرابيل''

بالفيديو | جديد مجموعة Dream fire ورشيد كليپ رائع بمنطقة طبيعية خلابة | قنوات أخرى

بالفيديو | جديد مجموعة '' Dream fire '' ورشيد كليپ رائع بمنطقة طبيعية خلابة

بالفيديو.. ما هي فرائض الوضوء.. شاهد رد المغاربة | قنوات أخرى

بالفيديو.. ''ما هي فرائض الوضوء''.. شاهد رد المغاربة

شاهد بالفيديو.. مواهب في تجويد القرآن الكريم | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. مواهب في تجويد القرآن الكريم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل: هذه الدولة تمنع النقاب في المدارس والمؤسسات التعليمية | دولي
منذ 1 دقيقة

عاجل: هذه الدولة تمنع النقاب في المدارس والمؤسسات التعليمية

مثول علبة أسرار ناصر الزفزافي أمام الوكيل العام للملك بالدار البيضاء | بوليتيك

مثول علبة أسرار ''ناصر الزفزافي'' أمام الوكيل العام للملك بالدار البيضاء

الملك محمد السادس يترأس بالقصر الملكي بالدار البيضاء الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس بالقصر الملكي بالدار البيضاء الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية

عاجل..هزة أرضية جد قوية تهز تركيا | دولي

عاجل..هزة أرضية جد قوية تهز تركيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.