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مثول علبة أسرار ''ناصر الزفزافي'' أمام الوكيل العام للملك بالدار البيضاء

بتاريــخ : 12 يونيو 2017 / 14:40 مثول علبة أسرار ناصر الزفزافي أمام الوكيل العام للملك بالدار البيضاء | بوليتيك
مثول علبة أسرار ''ناصر الزفزافي'' أمام الوكيل العام للملك بالدار البيضاء
علمت ''شوف تيفي'' أن ''يوسف أحمجيق'' الوجه المعروف بحراك- الريف سيثتم تقديمه اليوم الإثنين رفقة معتقلين أخرين أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، من طرف عناصر الفرقة


شوف تيفي


علمت ''شوف تيفي'' أن ''يوسف أحمجيق'' الوجه المعروف بحراك- الريف سيثتم تقديمه اليوم الإثنين رفقة معتقلين أخرين أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأضافت مصادر مطلعة، أن الرجل الثاني في حراك-الريف، ''يوسف أحمجيق'' وعلبة أسرار ''ناصر الزفزافي'' و''محمد جلول''، سيمثلان اليوم أمام الوكيل للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، حيث ينتظر إحالته على قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالمدينة، للتحقيق حول المنسوب إليه.

وأفاد ذات المصدر، أن القيادي في الحراك تم تمديد فترة التحقيق معه بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، خلافا ''لسيلية الزياني'' التي تمت إحالتها يوم السبت الماضي على سجن عكاشة.


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