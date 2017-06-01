عاجل..هزة أرضية جد قوية تهز تركيا ﻿

"شوف تيفي"
شعر سكان مدينة إسطنبول التركية بعد ظهر اليوم الاثنين بهزة أرضية قوية، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "الدايلي صباح".
وأوضح الموقع ذاته أن سكان مناطق بحر مرمرة وبحر إيجه على الساحل التركي شعروا بالهزة، مشيرا إلى أن مركز بحثي تركي، قال إن قوة الهزة بلغت 6.2 على مقياس ريختر وأن مركزها كان في منطقة إزمير، على الساحل الغربي.
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