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بالصورة..سعد المجرد عايش الحياة في باريس ولورا بريول قريبة من السجن

بتاريــخ : 12 يونيو 2017 / 14:07 بالصورة..سعد المجرد عايش الحياة في باريس ولورا بريول قريبة من السجن | ثقافة و فنون
بالصورة..سعد المجرد عايش الحياة في باريس ولورا بريول قريبة من السجن
نشر حساب على الانستغرام، يومه الاثنين، صورة جديدة للفنان المغربي سعد المجرد، والتي ظهر خلالها سعيدا وهو يستمتع نهار رمضان وسط العاصمة الفرنسية باريس.

"شوف تيفي"

نشر حساب على الانستغرام، يومه الاثنين، صورة جديدة للفنان المغربي سعد المجرد، والتي ظهر خلالها سعيدا وهو يستمتع نهار رمضان وسط العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء نشر هذه الصورة قبل يوم من مثول الفتاة الفرنسة "لورا بريول" التي تتهم "المعلم" بمحاولة اغتصابها والاعتداء عليها أمام الشرطة الفرنسية غدا الثلاثاء، وهو الأمر الذي يؤكد أن سعد المجرد مرتاح جدا من التطورات الحاصلة في قضيته والتي قد تمكنه من البراءة.

وكانت "شوف تيفي" قد كشفت من مصدر موثوق أن "لورا بريول" ستمثل غدا الثلاثاء أمام الشرطة الفرنسية من أجل الاستماع لها بخصوص العثور على كمية كبيرة من المخدرات داخل سيارتها وهي النقطة التي قد يستغلها المحامي الفرنسي "موريتي" في قضية الفتاة مع موكله "المجرد".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السجن لورا بريول رمضان العاصمة الفرنسية

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