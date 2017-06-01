مثير..بعد فشلها في منع التسريبات: الجزائر تتهم مغربيا بالتشويش على امتحانات الباكالوريا ﻿

"شوف تيفي"
أفاد موقع "tsa" الجزائري، أمس الأحد، أن الأجهزة الأمنية الجزائرية، اكتشفت عن قيام موقع وهمي أعده مغربي بالتشويش على المكتب الوطني للامتحانات والمباريات.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا المغربي المتهم بالتشويش على امتحانات الباكالوريا يدعى محمد الرقاصي، مشيرا إلى أن هذا الأخير أعد موقع onec2017.com لتعطيل امتحانات الباكالوريا التي انطلقت أمس الأحد.
وأكد ذات المصدر أن الهدف الرئيسي هو التشويش على الامتحان وتسريبه من أجل تكرار فضيحة تسريبات سنة 2016.
تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام جزائرية، كشفت أن صفحات فايسبوكية، نشرت مواضيع امتحانات الباكالوريا دقائق بعد انطلاقه أمس واليوم الاثنين.
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