تفاصيل تظهر لأول مرة حول المغربي منفذ الهجوم المسلح بلندن ﻿

كشفت صحيفة ''دي صن'' البريطانية ، يومه الاثنين، عن تفاصيل تظهر لأول مرة عن حياة المغربي ''يوسف زغبة'' أحد منفذي هجوم لندن والذي خلف مقتل تسعة أشخاص.

"شوف تيفي"

كشفت صحيفة "دي صن" البريطانية ، يومه الاثنين، عن تفاصيل تظهر لأول مرة عن حياة المغربي "يوسف زغبة" أحد منفذي هجوم لندن والذي خلف مقتل تسعة أشخاص.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المعلوملات التي توصلت لها تفيد بأن المغربي الشاب كان يعيش في الملذات أشهر قليلة قبل الاعتداء، خلال عيشه رفقة والدته بإيطاليا، بمدينة بولونيا الإيطالية، حيث كانت يرتاد بشكل دائم الملاهي اليلية.

وأضافت الصحيفة أن زغبة، كانت له علاقات كثيرة مع فتيات اللائي كن يذهبن معه إلى الملاهي الليلية نظرا لاعجابهن الكبير به وبوسامته، مشيرة إلى أن حياته تغيرت بعد أن سافر إلى بريطانيا من أجل العمل قبل أن يتحول إلى التطرف.