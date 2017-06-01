عاجل: ترمضينة خايبة فشاطئ الصابليت وهاشنو وقع فرمضان ﻿

شوف تيفي:
ترمضينة خايبة تلك التي هزت قبل قليل من يومه الإثنين شاطئ الصابليت بالمحمدية ، حيث علمت "شوف تيفي" أن مواجهات بعصي المضلات الشمسية دارت ، بين شباب من دوار واقع على مستوى مدينة المحمدية و بعض الشباب المصطافين في الشاطئ.
و تعود تفاصيل الحادث، حسب شهود لشوف تيفي، عندما شب نزاع حول أثمنة " المضلات الشمسية" بين الشباب المصطافين بالشاطئ و القادمين من مدينة البيضاء و بعض شباب دوار غير بعيد عن المنطقة .
و قد تدخل بعض المصاطفين ممن عاينوا الحادث لتهدئة الشباب بعد إصابة اثنين منهما إصابات خفيفة.
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