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مؤثر..مصلي يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يؤدي صلاة التروايح داخل مسجد بالمحمدية

بتاريــخ : 12 يونيو 2017 / 12:47 مؤثر..مصلي يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يؤدي صلاة التروايح داخل مسجد بالمحمدية | مجتمع
مؤثر..مصلي يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يؤدي صلاة التروايح داخل مسجد بالمحمدية
في مشهد جد مؤثر، فارق شخص الحياة، لية أمس الأحد، داخل مسجد عين التكي المتواجد على مستوى جماعة بني يخلف ضواحي المحمدية، خلال أدائه لصلاة التراويح.

"شوف تيفي"

في مشهد جد مؤثر، فارق شخص الحياة، لية أمس الأحد، داخل مسجد عين التكي المتواجد على مستوى جماعة بني يخلف ضواحي المحمدية، خلال أدائه لصلاة التراويح.

وأكدت مصادر من المحمدية أن المتوفي من مواليد 1976، كان كباقي المصلين يؤدي صلاة التراويح، قبل أن يسقط فاجأة ودون سابق انذار جثة هامدة بعد أن أصيب بأزمة قلبية حادة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المصلين الذين أصيبوا بالدهشة لوفاة الشخص أمام أعينهم، سارعوا إلى إبلاغ مصالح الدرك الملكي التي حلت بعين المكان مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية التي قامت بنقل جثمان المتوفي إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية .

 

‫شوف تيفي

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