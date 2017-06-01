فيديو مثير..مغاربة يحولون شارعا بباريس لسوق مغربي بمناسبة شهر رمضان ﻿

نشرت صفحة فايسبوكية مقطع فيديو مثير، تم التقاط تفاصيله من أحد الشوارع بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي تحول إلى سوق مشابه للأسواق الشعبية المتواجد بالمغرب خلال شهر رمضان.

"شوف تيفي"

نشرت صفحة فايسبوكية مقطع فيديو مثير، تم التقاط تفاصيله من أحد الشوارع بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي تحول إلى سوق مشابه للأسواق الشعبية المتواجد بالمغرب خلال شهر رمضان.

ويظهر هذا الفيديو تواجد العشرات من الباعة المتجولين المتخصصين في بيع جميع الوجبات المغربية التي يحتاجها الصائمون خلال شهر رمضان، وهو ما يبرز أن المغاربة المهاجرين وبالرغم من ابتعادهم عن أرض الوطن، إلا أنهم تمكنوا من خلق أجواء رمضانية مغربية في قلب أحد أكبر العواصم الأوروبية.