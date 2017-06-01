فيديو جد صادم يهز المغاربة..حينما يبكي الرجال: شاب كيبكي وسط مستشفى ابن رشد بالبيضاء بعد وفاة شقيقه ﻿

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، مقطع فيديو جد صادم يهز النفوس ويدمي القلوب، يظهر شابا وهو يبكي بحرارة، كاشفا أن شقيقه الذي لفظ أنفاسه الأخيرة كان ضحية المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء.
وأوضح صاحب الفيديو أن المستشفى، قامت بوضع شقيقه الميت تحت التنفس الاصطناعي لمدة ثلاثة أيام، داعيا الملك محمد السادس إلى التدخل وإنصافه.
وتفاعل بعض النشطاء مع الفيديو، حيث طالب الجميع وزاة الصحة بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات وفاة المريض، والأسباب التي كانت وراء عدم تمكينه من العلاج.
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