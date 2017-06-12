بالصور .. سكان ''دير القصيبة'' ينتفضون ضد وحدة لصناعة الإسمنت ببني ملال ﻿

يشتكي عدد من المواطنين بمنطقة ''تاغزوت و إمهيواش'' التابعة لجماعة ''دير القصيبة'' بجهة بني ملال خنيفرة , من المداخن والغبار المتناثر عليها و أكوام الأزبال التابعة لوحدة صناعية لإنتاج الإسمنت بالمنطقة

شوف تيفي:





يشتكي عدد من المواطنين بمنطقة ''تاغزوت و إمهيواش'' التابعة لجماعة ''دير القصيبة'' بجهة بني ملال خنيفرة , من المداخن والغبار المتناثر عليها و أكوام الأزبال التابعة لوحدة صناعية لإنتاج الإسمنت بالمنطقة .

و عبر عدد من المتضررين في حديث لـ''شوف تيفي'' عن الأضرار التي لحقتهم رفقة عائلاتهم و أبنائهم في خرق سافر لحقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية .



و أكدت الساكنة المتضررة أن خطر تعرضها لأخطار صحية شديدة يزداد بشكل يومي، مما ينعكس سَلبا على صحتهم التي عرفت تدهورا كبيرا بفعل الهواء الملوث وأسراب الحشرات الضارة الناتجة عن هذه الروائح الكريهة، المسببة بدورها في بعض الأمراض المزمنة كالرّبو والحساسية و غيرها , علما أن الساكنة كنت قد بادرت إلى عقد لقاء مع المسؤولين عن الوحدة الصناعية من أجل مناقشة هذه الأزمة ورفع الضرر عنهم إلا أنهم قوبلوا بتملص من طرف الإدارة .

و تساءل عدد من المتضررين عن غياب لجنة التعمير وإعداد التراب ودور الجماعة المذكورة أمام ما أسموه الخرق السافر لعدد من القوانين الجاري بها العمل في هذا الباب.





