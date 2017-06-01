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''نايضة فحزب بنكيران'' قياديون يطالبون بالإنسحاب من الحكومة بسبب حراك الريف

بتاريــخ : 12 يونيو 2017 / 12:03 نايضة فحزب بنكيران قياديون يطالبون بالإنسحاب من الحكومة بسبب حراك الريف | بوليتيك
''نايضة فحزب بنكيران'' قياديون يطالبون بالإنسحاب من الحكومة بسبب حراك الريف
ذكرت مصادر من داخل الأمانة العامة لحزب المصباح أن دعوة '' القلب'' التي أطلقها قياديو الحزب ضمنهم من يشغل مهمة في برلمان الحزب بقيادة ''أنس الحيوني'' و القاضي بالانسحاب من الحكومة , لقيت تجاوبا كبيرا من

شوف تيفي:


ذكرت مصادر من داخل الأمانة العامة لحزب المصباح أن دعوة '' القلب'' التي أطلقها قياديو الحزب ضمنهم من يشغل مهمة في برلمان الحزب بقيادة ''أنس الحيوني'' و القاضي بالانسحاب من الحكومة , لقيت تجاوبا كبيرا من نشطاء الحزب , بيد أنها لقيت معارضة شديدة من صقور الحزب المستوزرين و الداعمين لهم .

و كتبت الصباح التي أوردت الخبر أن غاضبين في العدالة و التنمية جلهم من أتباع ''بنكيران'' دعوا إلى الإسراع بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب و تفعيل المادة 27 من النظام الأساسي و ذلك بهدف الحسم النهائي في قرار الانسحاب من الحكومة التي يقودها العثماني و الذي يشتكي في صمت منذ تنصيبه من ضربات ''مخدومة'' و هجمات من ذوي القربى التي يقودها برلمانيون و برلمانيات ممن لم يحالفهم الحظ في الإستوزار و يسعون اليوم إلى جر الحصير من تحت أقدام العثماني .

و استنادا إلى ذات المصدر فقد ذكر قيادي في الحزب يقود مبادرة الدعوة إلى الخروج من الحكومة و تسليم المفاتيح أنه بات لزاما على قيادة الحزب و أمانته العامة تدارس هذا المقترح و الشروع في تنزيله في أقرب وقت ممكن على خلفية ما يقع في الحسيمة .

و أضاف القيادي أن الحكومة التي يقودها حزبهم باتت تجلب الذل و العار لتاريخ الحزب العتيد و هو رأي يتقاسمه العديد من نشطاء الحزب .
في حين رأى أحمد شعبان الناشط الحزبي أن الدعوة إلى الانسحاب من الحكومة بسبب أحداث الريف ''مسخرة'' , حيث أكد أن الحكومة الحالية لا يمكن أن تتحمل أخطاء التاريخ السياسي كله.




‫شوف تيفي

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حزب المصباح الحسيمة شوف تيفي الإستوزار العثماني بنكيران

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