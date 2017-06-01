''نايضة فحزب بنكيران'' قياديون يطالبون بالإنسحاب من الحكومة بسبب حراك الريف ﻿

ذكرت مصادر من داخل الأمانة العامة لحزب المصباح أن دعوة '' القلب'' التي أطلقها قياديو الحزب ضمنهم من يشغل مهمة في برلمان الحزب بقيادة ''أنس الحيوني'' و القاضي بالانسحاب من الحكومة , لقيت تجاوبا كبيرا من

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ذكرت مصادر من داخل الأمانة العامة لحزب المصباح أن دعوة '' القلب'' التي أطلقها قياديو الحزب ضمنهم من يشغل مهمة في برلمان الحزب بقيادة ''أنس الحيوني'' و القاضي بالانسحاب من الحكومة , لقيت تجاوبا كبيرا من نشطاء الحزب , بيد أنها لقيت معارضة شديدة من صقور الحزب المستوزرين و الداعمين لهم .

و كتبت الصباح التي أوردت الخبر أن غاضبين في العدالة و التنمية جلهم من أتباع ''بنكيران'' دعوا إلى الإسراع بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب و تفعيل المادة 27 من النظام الأساسي و ذلك بهدف الحسم النهائي في قرار الانسحاب من الحكومة التي يقودها العثماني و الذي يشتكي في صمت منذ تنصيبه من ضربات ''مخدومة'' و هجمات من ذوي القربى التي يقودها برلمانيون و برلمانيات ممن لم يحالفهم الحظ في الإستوزار و يسعون اليوم إلى جر الحصير من تحت أقدام العثماني .



و استنادا إلى ذات المصدر فقد ذكر قيادي في الحزب يقود مبادرة الدعوة إلى الخروج من الحكومة و تسليم المفاتيح أنه بات لزاما على قيادة الحزب و أمانته العامة تدارس هذا المقترح و الشروع في تنزيله في أقرب وقت ممكن على خلفية ما يقع في الحسيمة .

و أضاف القيادي أن الحكومة التي يقودها حزبهم باتت تجلب الذل و العار لتاريخ الحزب العتيد و هو رأي يتقاسمه العديد من نشطاء الحزب .

في حين رأى أحمد شعبان الناشط الحزبي أن الدعوة إلى الانسحاب من الحكومة بسبب أحداث الريف ''مسخرة'' , حيث أكد أن الحكومة الحالية لا يمكن أن تتحمل أخطاء التاريخ السياسي كله.







