''نايضة فحزب بنكيران'' قياديون يطالبون بالإنسحاب من الحكومة بسبب حراك الريف ﻿

شوف تيفي:
ذكرت مصادر من داخل الأمانة العامة لحزب المصباح أن دعوة '' القلب'' التي أطلقها قياديو الحزب ضمنهم من يشغل مهمة في برلمان الحزب بقيادة ''أنس الحيوني'' و القاضي بالانسحاب من الحكومة , لقيت تجاوبا كبيرا من نشطاء الحزب , بيد أنها لقيت معارضة شديدة من صقور الحزب المستوزرين و الداعمين لهم .
و كتبت الصباح التي أوردت الخبر أن غاضبين في العدالة و التنمية جلهم من أتباع ''بنكيران'' دعوا إلى الإسراع بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب و تفعيل المادة 27 من النظام الأساسي و ذلك بهدف الحسم النهائي في قرار الانسحاب من الحكومة التي يقودها العثماني و الذي يشتكي في صمت منذ تنصيبه من ضربات ''مخدومة'' و هجمات من ذوي القربى التي يقودها برلمانيون و برلمانيات ممن لم يحالفهم الحظ في الإستوزار و يسعون اليوم إلى جر الحصير من تحت أقدام العثماني .
و استنادا إلى ذات المصدر فقد ذكر قيادي في الحزب يقود مبادرة الدعوة إلى الخروج من الحكومة و تسليم المفاتيح أنه بات لزاما على قيادة الحزب و أمانته العامة تدارس هذا المقترح و الشروع في تنزيله في أقرب وقت ممكن على خلفية ما يقع في الحسيمة .
و أضاف القيادي أن الحكومة التي يقودها حزبهم باتت تجلب الذل و العار لتاريخ الحزب العتيد و هو رأي يتقاسمه العديد من نشطاء الحزب .
في حين رأى أحمد شعبان الناشط الحزبي أن الدعوة إلى الانسحاب من الحكومة بسبب أحداث الريف ''مسخرة'' , حيث أكد أن الحكومة الحالية لا يمكن أن تتحمل أخطاء التاريخ السياسي كله.
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