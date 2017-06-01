هذا ما يقع للزفزافي داخل سجن عكاشة ﻿

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فرضت إدارة سجن عكاشة إجراءات أمنية مشددة على معتقلي حراك الريف منذ إيداعهم السجن المذكور.
و حسب يومية المساء، فإن قائد الحراك ناصر الزفزافي يوجد بإحدى الزنزانات بجناح الطلبة و يمنع عليه اللقاء بباقي الموقوفين خلال مدة الفسحة التي تمنح لهم في أوقات و أماكن متفرقة للحيلولة دون تواصلهم قبل التحقيق التفصيلي الذي من المقرر أن يتم خلال الأيام المقبلة.
من جانبها أسست عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المرحلين إلى الدارالبيضاء،لجنة خاصة لتتبع ملف المعتقلين المرحلين و ظروفهم.
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