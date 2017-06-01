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عاجل.. إلقاء القبض على فنان مشهور..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 12 يونيو 2017 / 10:37 عاجل.. إلقاء القبض على فنان مشهور..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
عاجل.. إلقاء القبض على فنان مشهور..وهذه هي التفاصيل
كشفت وسائل إعلام مصرية يومه الاثنين أن قوات مباحث القاهرة برئاسة اللواء محمد منصور، ألقت القبض على الفنان المصري المشهور طارق النهري، في منطقة السيدة زينب، وذلك بسبب هروبه من حكم بالسجن المؤبد.

"شوف تيفي"


كشفت وسائل إعلام مصرية يومه الاثنين أن قوات مباحث القاهرة برئاسة اللواء محمد منصور، ألقت القبض على الفنان المصري المشهور طارق النهري، في منطقة السيدة زينب، وذلك بسبب هروبه من حكم بالسجن المؤبد.

وحسب المصادر ذاتها فإن رئيس مباحث القاهرة أمر بتشكيل فريق بحث يضم العميد حاتم البباني، رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة، والعميد محمد الشرقاوي مفتش المباحث، والمقدم خالد سيف رئيس مباحث السيدة زينب، بالقبض على الفنان المتهم بعد ورود معلومة تفيد بتردده الدائم على منطقة مصر القديمة.

وأضافت ذات المصادر أن المصالح الأمنية وبعد الحصول على إذن النيابة العامة تم عمل كمين وتم ضبط الفنان، الذي اعترف بتهربه من تنفيذ الحكم، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السجن المؤبد مصر القديمة السيدة زينب طارق النهري

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