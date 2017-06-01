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بتاريــخ : 12 يونيو 2017 / 10:23 عاجل..انفجار يهز السعودية | دولي
عاجل..انفجار يهز السعودية
أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل شرطي سعودي وجرح اثنين آخرين يومه الاثنين، في انفجار عبوة يدوية الصنع في القطيف المنطقة التي تتركز فيها غالبية الشيعة في شرق المملكة.

''شوف تيفي''

أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل شرطي سعودي وجرح اثنين آخرين يومه الاثنين، في انفجار عبوة يدوية الصنع في القطيف المنطقة التي تتركز فيها غالبية الشيعة في شرق المملكة.

وقالت الوزارة في بيان بثته وكالة الانباء السعودية أنه ''اثناء قيام دورية أمن بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف تعرضت لمقذوف متفجر''.

وأضاف أن ذلك ''نتج عنه استشهاد الرائد طارق بن عبد اللطيف العلاقي وإصابة رجلي أمن حالتهما الصحية مستقرة''، مؤكدا أن الجهات الامنية باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية.

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المغرب شوف تيفي شرطي الشيعة وكالة الأنباء السعودية القطيف

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