بن عبد الله...شركات العقار تحقق أرباحا بصفقات السكن الإقتصادي ﻿

إعترف نبيل بن عبد الله بأن شركات العقار تحقق أرباحا وهذه مسلمة لاشك فيها مؤكدا بأن ''شركات العقار..كايديروا الأرباح'' موضحا حول أرباح شركات العقار والتي تجنيها من خلال مشاريع السكن الإقتصادي

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إعترف نبيل بن عبد الله بأن شركات العقار تحقق أرباحا وهذه مسلمة لاشك فيها مؤكدا بأن ''شركات العقار..كايديروا الأرباح'' موضحا حول أرباح شركات العقار والتي تجنيها من خلال مشاريع السكن الإقتصادي والإجتماعي ''بأن شركات العقار لو لم تحقق أرباحا فإنه لايمكننا إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في ظرف 6 سنوات''.



وجاء تصريح نبيل بن عبد الله خلال حضوره كضيف على برنامج ساعة للإقناع، حيث نفى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، إمكانية بناء منزل بثلاث غرف بمبلغ يقل عن 25 مليون سنتيم، مؤكدا بأن هذا كلام غير مسؤول.



ورد بن عبد الله على سؤال حول الثمن الحقيقي للسكن الإقتصادي، بأنه ثمن معقول نظرا لثمن العقار ومواد البناء، مؤكدا أنه كانت هناك تجاوزات في السابق من قبل شركات العقار، ولكن اليوم لايمكن.