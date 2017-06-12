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الدرك الملكي يوقف عصابة تنشط في ترويج المخدرات والهجرة السرية

بتاريــخ : 12 يونيو 2017 / 04:17 الدرك الملكي يوقف عصابة تنشط في ترويج المخدرات والهجرة السرية | بوليتيك
الدرك الملكي يوقف عصابة تنشط في ترويج المخدرات والهجرة السرية
افلحت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية ''أركمان'' أقليم الناظور اليوم الاحد في اعتقال خمسة أشخاص على خلفية تورطهم في شبكة تنشط في تنظيم الهجرة من جماعة '' البركانيين'' ، و ذلك بناءا على معلومات دقيقة

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

افلحت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية ''أركمان'' أقليم الناظور اليوم الاحد في اعتقال خمسة أشخاص على خلفية تورطهم في شبكة تنشط في تنظيم الهجرة من جماعة '' البركانيين'' ، و ذلك بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح درك الملكي، عنصر واحد منهم كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني.

وبحسب مصادر محلية فإن التحريات الأمنية المنجزة في هذا الصدد أسفرت عن رصد المشتبهين و هم يودعون حوالي 75 مرشحين للهجرة السرية.

و أفادت ذات المصاد أن الدرك تمكن خلال ذات العملية الأمنية من توقيف أحد مروجي المخدرات كان يستعمل في عملياته المشبوهة سيارات مختلفة وغير مرخص لها المعروفة بـ(الريفولي) داخل أركمان بهدف حماية نفسه من المتابعة الميدانية للدرك.

و أكدت ذات المصادر أن عناصرالدرك تمكنت من محاصرة مروج المخدرات المعني بالأمر، على متن سيارته من نوع كولف ،متلبسا وبحوزته كمية مهمة من مخدر الشيرا والكيف على مستوى الطريق 16 الرابطة بين الناظور وأركمان.

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أركمان شوف تيفي الناظور الهجرة السرية المخدرات

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