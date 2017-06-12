مؤثر و بالصور .. طرد راعي غنم من مستشفى بشيشاوة يشعل الفايسبوك ﻿

أثار طرد مريض يعاني من ورم خطير على مستوى الأرجل و مصاب بالسكري استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، وذلك بعد طرده بشكل لا إنساني من المركز الإستشفائي الإقليمي محمد السادس بشيشاوة اليوم

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أثار طرد مريض يعاني من ورم خطير على مستوى الأرجل و مصاب بالسكري استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، وذلك بعد طرده بشكل لا إنساني من المركز الإستشفائي الإقليمي محمد السادس بشيشاوة اليوم الأحد.

ونشر النشطاء صورا مؤثرا لراعي الغنم المنحدر من نواحي امنتانوت مرميا على الارض ، قيل أنه يعاني من مرض السكري الذي ارتفع لدرجات قياسية ، بعد أن أقلته سيارة تابعة للأمن الوطني إلى المستشفى المذكور إلا أن الإدارة رفضت استقباله.

و أكد النشطاء أن '' الحكرة '' كانت سببا في عدم ولوج الراعي للمستشفى لأنه لا يتوفر على مصاريف العلاج و لا يتوفر على بطاقة ''رميد'' ، حيث الح الرجل المريض على عدم مغادرة بوابة المستشفى الإقليمي إلا بعد تمكينه من حقه في العلاج.