مؤثر و بالصور .. طرد راعي غنم من مستشفى بشيشاوة يشعل الفايسبوك ﻿

شوف تيفي:
أثار طرد مريض يعاني من ورم خطير على مستوى الأرجل و مصاب بالسكري استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، وذلك بعد طرده بشكل لا إنساني من المركز الإستشفائي الإقليمي محمد السادس بشيشاوة اليوم الأحد.
ونشر النشطاء صورا مؤثرا لراعي الغنم المنحدر من نواحي امنتانوت مرميا على الارض ، قيل أنه يعاني من مرض السكري الذي ارتفع لدرجات قياسية ، بعد أن أقلته سيارة تابعة للأمن الوطني إلى المستشفى المذكور إلا أن الإدارة رفضت استقباله.
و أكد النشطاء أن '' الحكرة '' كانت سببا في عدم ولوج الراعي للمستشفى لأنه لا يتوفر على مصاريف العلاج و لا يتوفر على بطاقة ''رميد'' ، حيث الح الرجل المريض على عدم مغادرة بوابة المستشفى الإقليمي إلا بعد تمكينه من حقه في العلاج.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.