يا ربي السلامة ..بالفيديو عاصفة بحرية قوية تضرب هذه العاصمة الافريقية و مخاوف من أمواج ''تسونامي'' ﻿

شوف تيفي :
ضرب إعصار قوي عاصمة جنوب افريقيا اليوم الاحد حيث بلغ ارتفاع الامواج إلى 12 مترا في كارثة طبيعية غير مسبوقة بالبلاد.
و أظهر شريط مصور للعاصفة أمواج بحرية عاتية اتت على عدد من السيارات و اجتاحت مجموعة من الشوارع متسببة في خسائر مادية جد جسيمة .
و ذكرت مصادر محلية أن سلطات البلاد أعلنت حالة طوارىء خوفا من أمواج المد البحري تسونامي المدمرة و التي يمكن ان تضرب سواحل المدينة في أية لحظة.
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