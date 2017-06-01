يا ربي السلامة ..بالفيديو عاصفة بحرية قوية تضرب هذه العاصمة الافريقية و مخاوف من أمواج ''تسونامي'' ﻿

ضرب إعصار قوي عاصمة جنوب افريقيا اليوم الاحد حيث بلغ ارتفاع الامواج إلى 12 مترا في كارثة طبيعية غير مسبوقة بالبلاد.

شوف تيفي :

ضرب إعصار قوي عاصمة جنوب افريقيا اليوم الاحد حيث بلغ ارتفاع الامواج إلى 12 مترا في كارثة طبيعية غير مسبوقة بالبلاد.

و أظهر شريط مصور للعاصفة أمواج بحرية عاتية اتت على عدد من السيارات و اجتاحت مجموعة من الشوارع متسببة في خسائر مادية جد جسيمة .

و ذكرت مصادر محلية أن سلطات البلاد أعلنت حالة طوارىء خوفا من أمواج المد البحري تسونامي المدمرة و التي يمكن ان تضرب سواحل المدينة في أية لحظة.