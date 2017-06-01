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إحالة السلفي ''المرتضى اعمراشن'' على مكتب الخيام بسلا

بتاريــخ : 12 يونيو 2017 / 03:03 إحالة السلفي المرتضى اعمراشن على مكتب الخيام بسلا | بوليتيك
إحالة السلفي ''المرتضى اعمراشن'' على مكتب الخيام بسلا
علمت ''شوف تيفي'' أن السلفي وأحد نشطاء الحراك بمنطقة الريف ''المرتضى إعمراشن'' تمت إحالته على المكتب المركزي للأبحاث القضائية بمدينة سلا،بعد إعتقاله يوم أمس قرب ملعب ميمون العرصي بمدينة الحسيمة.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن السلفي وأحد نشطاء الحراك بمنطقة الريف ''المرتضى إعمراشن'' تمت إحالته على المكتب المركزي للأبحاث القضائية بمدينة سلا،بعد إعتقاله يوم أمس قرب ملعب ميمون العرصي بمدينة الحسيمة.

وأفادت مصادر مطلعة، أن ''مرتضى إعمراشن'' تمت إحالته اليوم الأحد على المكتب المركزي للأبحاث القضائية المتواجد مقره بمدينة سلا، والمعروف بشرطة مكافحة ''الإرهاب''.

وأوضحت ذات المصادر، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف، قرر إحالة السلفي الحداثي ''المرتضى إعمراشن'' اليوم الأحد، حيث ثم نقله نحو مكتب الخيام لإستكمال التحقيقات.

‫شوف تيفي

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السلفي الخيام مرتضى السلفي شوف تيفي

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