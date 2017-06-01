السيبة.. مسلحون يهاجمون مستعجلات المستشفى الجامعي بفاس و ها شنو وقع ﻿

علمت قناة ''شوف تيفي'' بأن مستعجلات المستشفي الجامعي الحسن التاني بالعاصمة العلمية فاس عاشت ليلة سوداء مساء الجمعة الماضي بعدما اقتحم ثلاث أشخاص المستعجلات وهم مدججين بالاسلحة البيضاء من الحجم

شوف تيفي :

علمت قناة ''شوف تيفي'' بأن مستعجلات المستشفي الجامعي الحسن التاني بالعاصمة العلمية فاس عاشت ليلة سوداء مساء الجمعة الماضي بعدما اقتحم ثلاث أشخاص المستعجلات وهم مدججين بالاسلحة البيضاء من الحجم الكبير .

و أضافت مصادر شوف تيفي أن افراد العصابة قاموا باحتجاز طبيبة داخل المستعجلات تحت تهديد بواسطة السلاح الابيض من أاجل تقديم العلاج بشكل فوري لأحد عناصر العصابة و الذي يبدو أنه أصيب في إحدى العمليات الاجرامية التي نفذتها عناصرها .