بالصور..الملك محمد السادس يقوم بجولة في مدينة الدار البيضاء بعد الإفطار ﻿

قام الملك محمد السادس، قبل قليل من ليلة يومه الأحد، بجولة بشوارع مدينة الدار البيضاء، على سيارته المشهورة، وهو الأمر الذي أثار إعجاب البيضاويين الذين تجمعوا حوله للتعبير على حبهم وتقديرهم الكبير

''شوف تيفي''

قام الملك محمد السادس، قبل قليل من ليلة يومه الأحد، بجولة بشوارع مدينة الدار البيضاء، على سيارته المشهورة، وهو الأمر الذي أثار إعجاب البيضاويين الذين تجمعوا حوله للتعبير على حبهم وتقديرهم الكبير له.



وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الملك محمد السادس، شوهد بالضبط بشارع سيدي محمد بن عبد الله بالبيضاء، موضحا أن البيضاويين المتواجدين بعين المكان تفاعلوا معه بشكل كبير من خلال تبادل التحية مع جلالته .



تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، اعتاد القيام بجولات بسيارته الخاصة بشوارع مدينة الدار البيضاء خلال شهر رمضان الجاري، وخاصة خلال الدقائق التي تسبق وجبة الإفطار.