بالصور..صائمون يُلوثون شاطئ عين الدياب يُثيرون استياء رواد الفايسبوك ﻿

عبر فايسبوكيون مغاربة عن استيائهم من بعض التصرفات اللاأخلاقية التي بدرت من طرف عدد من المواطنين الذين يقصودن شاطىء عين الذئاب تزامنا و موعد كل مغرب قصد الافطار و الاستمتاع بغروب الشمس و زرقة البحر

شوف تيفي:

عبر فايسبوكيون مغاربة عن استيائهم من بعض التصرفات اللاأخلاقية التي بدرت من طرف عدد من المواطنين الذين يقصودن شاطىء عين الذئاب تزامنا و موعد كل مغرب قصد الافطار و الاستمتاع بغروب الشمس و زرقة البحر ،وذلك بسبب النفايات التي يخلفونها و التي تلوث هذا الشاطىء الشهير.

و انصبت جل التعاليق حول ضرورة عدول زوار هذه الوجهة السياحية عن مثل هذه التصرفات بغية الحفاظ على نظافة هذه المنطقة التي تعتبر متنفس المواطن البيضاوي.

و تظهر الصور عدد من الفضالات و الأكياس البلاستيكية التي تركها هؤلاء المواطنين بعد إتمام عملية الإفطار مما خلف غضب زوار الفايسبوك.

حري بالذكر أن عملية الافطار باتت في السنوات الأخيرة موضة أصبح عدد من الشبان و العائلات تتجه إلى سنها من أجل تغيير الجو و الاستمتاع بأجواء البحر في أيام شهر رمضان التي توافق دنو فصل الصيف.