ياربي السلامة .. سقوط نخلة يتسبب في تحطم عدد من السيارات بمراكش ﻿

تسببت موجة من الرياح القوية التي عاشتها مدينة مراكش مساء اليوم الأحد إلى سقوط نخلة فوق عدد من السيارات كانت مركونة بشارع مولاي عبد الله التابعة لمنطقة جيليز بعاصكة النخيل مراكش.

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تسببت موجة من الرياح القوية التي عاشتها مدينة مراكش مساء اليوم الأحد إلى سقوط نخلة فوق عدد من السيارات كانت مركونة بشارع مولاي عبد الله التابعة لمنطقة جيليز بعاصكة النخيل مراكش.

و ذكرت مصادر محلية أن هذا الحادث تسبب في خسائر مادية جسيمة بسبب سقوط النخلة على خمسة سيارات كانت في الشارع فيما يتوقع أن تشهد مناطق أخرى بالمدينة حوادث مماثلة بفعل تواصل الاضطرابات الجوية و الرياح القوية بالمدينة وضواحيها.

يذكر أن مدينة مراكش تعيش في هذه الفترة من السنة تقلبات مناخية متكررة تخلف عدد من الحوادث كما وقع بمنطقة أوريكا في تسعينيات القرن الماضي