بالفيديو..وثائقي ياباني يكشف أسرارا خاصة عن الملك محمد السادس والأميرة للا سلمى ﻿

عرضت قناة اليابان الأولى ” NHK ” وثائقي عن الملك محمد السادس وزوجته الأميرة لالة سلمى، وهو الوثائقي الذي حقق نسبة مشاهدة كبيرة، نظرا لعرضه في وقت الدروة، يوم 29 ماي الماضي، وذلك حسب ما كشف عنه موقع

''شوف تيفي''

عرضت قناة اليابان الأولى ” NHK ” وثائقي عن الملك محمد السادس وزوجته الأميرة لالة سلمى، وهو الوثائقي الذي حقق نسبة مشاهدة كبيرة، نظرا لعرضه في وقت الدروة، يوم 29 ماي الماضي، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''لو سيت آنفو''.

وأوضح الموقع الناطق باللغة الفرنسية أنه توصل بنسخة من الحلقة، التي تم خلالها تسليط الضوء على حياة الملك محمد السادس وزوجته لالة سلمى، بالاعتماد على مقاطع فيديو من الأرشيف من بينها تلك الخاصة بحفل زفافهما.

وأكد الموقع أن الحلقة الخاصة بالملك محمد السادس و الأميرة للا سلمى، كانت محط اهتمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في اليابان، بعد عرضها على القناة المذكورة، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم به، مشيرا إلى أن إعداد هذا الوثائقي المتميز، جعل فريق البرنامج يقوم بالانتقال إلى المغرب.