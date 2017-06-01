 مروع .. غرق شابين بواد أم الربيع ضواحي سطات في حادث مؤلم ﻿
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مروع .. غرق شابين بواد أم الربيع ضواحي سطات في حادث مؤلم

بتاريــخ : 12 يونيو 2017 / 01:51 مروع .. غرق شابين بواد أم الربيع ضواحي سطات في حادث مؤلم | حوادث و حقوق
مروع .. غرق شابين بواد أم الربيع ضواحي سطات في حادث مؤلم
علمت قناة شوف تيفي أن شابين يبلغان من العمر على التوالي 17 و23 سنة , فارقا الحياة غرقا بواد أم الربيع في حادث أليم ، أحدهما تلميذ و الثاني يعمل سائقا قيد حياته، اليوم الأحد ضواحي سطات.

شوف تيي :

علمت قناة شوف تيفي أن شابين يبلغان من العمر على التوالي 17 و23 سنة , فارقا الحياة غرقا بواد أم الربيع في حادث أليم ، أحدهما تلميذ و الثاني يعمل سائقا قيد حياته، اليوم الأحد ضواحي سطات.

و ذكر مصدر موثوق لشوف تيفي أن الشابين و هما ابناء عم قد لفظا أنفاسهما دقائق بعد غرقهما بالوادي المذكور على مستوى منطقة ''أولاد عامر'' التابعة لاقليم البروج، بعدما كانا يستمتعان بالسباحة في يوم رمضاني حار .

و أفادت ذات المصادر أنه تم استخراج جثة الشاب الأول في حدود الساعة الثالثة و النصف ، أما الجثة الثانية فقد تم انتشالها في حدود الساعة الخامسة ، و اضاف المصدر ذاته أنه جرى نقل جثة الهالكين إلى مستشفى الحسن الثاني بسطات في جو حزين مليء بالصراخ و البكاء والعويل.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي غرق رمضان البروج استخارج

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