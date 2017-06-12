صورة اليوم من مسيرة الرباط : هذا ما قامت به شرطية مع سيدة مُسنة ﻿

نشر مهدي بنكيران رئيس جمعية محبي الملك محمد السادس، على صفحته بالفايسبوك، يومه الأحد، صورة تُظهر شرطية باللباس الرسمي وهي تقدم يد المساعدة لسيدة مسنة.

''شوف تيفي''

نشر مهدي بنكيران رئيس جمعية محبي الملك محمد السادس، على صفحته بالفايسبوك، يومه الأحد، صورة تُظهر شرطية باللباس الرسمي وهي تقدم يد المساعدة لسيدة مسنة.

وكتب بنكيران إلى جانب الصورة ''صورة جد معبرة بالمسيرة الإحتجاجية ، اليوم بعاصمة المملكة المغربية، الرباط ... الحمد الله على الأمن و السلام في بلادنا ...''.

وتفاعل النشطاء مع الصورة، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بها، موضحين على أنها دليل حي يؤكد أن رجال ونساء الشرطة، يشغلهم هم واحد هو الحفاظ على أمن وأمان المواطن والبلاد من طنجة إلى الكويرة.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الرباط، شهدت يومه الأحد، مسيرة احتجاجية، حضرها حوالي خمسة عشر ألف شخص، حلوا بالعاصمة الاقتصادية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة بالحسيمة وأيضا للمطالبة بـ ''الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية''.