خطير وبالفيديو..حضيو راسكم: عصابة كتزور أوراق نقدية من فئة 200 درهم وكتنصب بها على التجار بمدينة القنيطرة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو خطير، يوثق لحظة قيام شخص بالكشف عن قيام عصابة بتزوير أوراق نقذية من فئة 200، والنصب بها على بعض التجار بمدينة القنيطرة.

''شوف تيفي'':

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو خطير، يوثق لحظة قيام شخص بالكشف عن قيام عصابة بتزوير أوراق نقذية من فئة 200، والنصب بها على بعض التجار بمدينة القنيطرة.

وطالب صاحب هذا الفيديو جميع المغاربة بأخذ الحيطة والحذر، كاشفا عن الطريقة التي يمكن استخدامها للتفرقة بين الأوراق النقدية الحقيقية والأوراق المزورة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بالتدخل الفوري وفتح تحقيق للكشف عن هوية أفراد هذه العصابة، حتى يتم وضع حد لنشاطها.