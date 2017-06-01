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بن عبد الله في رسالة غير مباشرة لإلياس العماري ..مايحدث في الحسيمة لايحتاج الاستغلال السياسوي البئيس

بتاريــخ : 12 يونيو 2017 / 01:23 بن عبد الله في رسالة غير مباشرة لإلياس العماري ..مايحدث في الحسيمة لايحتاج الاستغلال السياسوي البئيس | بوليتيك
بن عبد الله في رسالة غير مباشرة لإلياس العماري ..مايحدث في الحسيمة لايحتاج الاستغلال السياسوي البئيس
هاجم الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله، رئيس جهة طنجة تطوان إلياس العماري، متهما حزبه بالسيطرة على المجالس المنتخبة بإقليم الحسيمة، بعد حصوله على 30 مجلس منتخب من مجموع المجالس

شوف تيفي

هاجم الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله، رئيس جهة طنجة تطوان إلياس العماري، متهما حزبه بالسيطرة على المجالس المنتخبة بإقليم الحسيمة، بعد حصوله على 30 مجلس منتخب من مجموع المجالس المكونة للجهة.

وصرح نبيل بن عبد الله من بلاطو برنامج ساعة للإقناع على قناة ميدي 1 تيفي، أنه لايرى مانعا في تلبية دعوة إلياس العماري للمناظرة بصفته الحكومية، لكنه لن يقبل ''إزدواجية الخطاب والهجوم على وزيرالصحة وزميله في الحزب الحسين الوردي''، مؤكدا بالقول ''بأن مايحدث في الحسيمة لايحتاج الإستغلال السياسوي البئيس''.

وأضاف بن عبد الله، أن الملك محمد السادس أعطى إشارات قوية نحو إقليم الحسيمة، عبر زيارتها وإعطاء إنطلاقة مشاريع مهمة بها، مؤكدا بأن جميع المؤسسات والمسؤولين اليوم يؤكدون بأنهم سيعملون على تدارك التأخير في تنزيل المشاريع المتعثرة.

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