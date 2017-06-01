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خطير .. حادثة سير مروعة ضواحي أكادير تزامنا مع آذان المغرب و هذه التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 12 يونيو 2017 / 00:54 خطير .. حادثة سير مروعة ضواحي أكادير تزامنا مع آذان المغرب و هذه التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
خطير .. حادثة سير مروعة ضواحي أكادير تزامنا مع آذان المغرب و هذه التفاصيل الصادمة
سجلت الجماعة القروية'' الدراركة'' حادثة سير خطيرة مساء اليوم الأحد تزامنا مع وقت الإفطار بمنعرجات دوار ''المعصر '' بالمنطقة الجبلية لأزرارك بعد انقلاب سيارة خفيفة على طريقة ''الاكشن''.

شوف تيفي:

سجلت الجماعة القروية" الدراركة" حادثة سير خطيرة مساء اليوم الأحد تزامنا مع وقت الإفطار بمنعرجات دوار "المعصر " بالمنطقة الجبلية لأزرارك بعد انقلاب سيارة خفيفة على طريقة "الاكشن".

و اكدت مصادر محلية أن فصول الحادث الأليم تعود إلى السرعة المفرطة حيث فقد السائق السيطرة على مقود السيارة بسبب السرعة حيث مما أدى الى انقلاب السيارة بحافة الطريق لتستقر و في مشهد مروع أسفل إحدى القناطر الخطيرة بالمنطقة .

و أضافت المصادر ذاتها أن السائق نجا من الموت بأعجوبة ولم يَصْب بأي أذى باستثناء بعض الخدوش و الإصابات البسيطة التي نقل على إثرها إلى المستشفى المحلي بأكادير ،فيما تعرضت السيارة لخسائر مادية فادحة ، و فور علمها بالحادث انتقلت عناصر الدرك إلى عين لمكان لتحرير المحاضر القانونية .

 

 

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