خطير .. حادثة سير مروعة ضواحي أكادير تزامنا مع آذان المغرب و هذه التفاصيل الصادمة ﻿

سجلت الجماعة القروية'' الدراركة'' حادثة سير خطيرة مساء اليوم الأحد تزامنا مع وقت الإفطار بمنعرجات دوار ''المعصر '' بالمنطقة الجبلية لأزرارك بعد انقلاب سيارة خفيفة على طريقة ''الاكشن''.

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سجلت الجماعة القروية" الدراركة" حادثة سير خطيرة مساء اليوم الأحد تزامنا مع وقت الإفطار بمنعرجات دوار "المعصر " بالمنطقة الجبلية لأزرارك بعد انقلاب سيارة خفيفة على طريقة "الاكشن".

و اكدت مصادر محلية أن فصول الحادث الأليم تعود إلى السرعة المفرطة حيث فقد السائق السيطرة على مقود السيارة بسبب السرعة حيث مما أدى الى انقلاب السيارة بحافة الطريق لتستقر و في مشهد مروع أسفل إحدى القناطر الخطيرة بالمنطقة .

و أضافت المصادر ذاتها أن السائق نجا من الموت بأعجوبة ولم يَصْب بأي أذى باستثناء بعض الخدوش و الإصابات البسيطة التي نقل على إثرها إلى المستشفى المحلي بأكادير ،فيما تعرضت السيارة لخسائر مادية فادحة ، و فور علمها بالحادث انتقلت عناصر الدرك إلى عين لمكان لتحرير المحاضر القانونية .