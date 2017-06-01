 فضيحة من العيار الثقيل .. سرقة سكانير من مستشفى بمكناس على طريقة الافلام الأمريكية. ﻿
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فضيحة من العيار الثقيل .. سرقة سكانير من مستشفى بمكناس على طريقة الافلام الأمريكية. | مجتمع

فضيحة من العيار الثقيل .. سرقة سكانير من مستشفى بمكناس على طريقة الافلام الأمريكية.

الوطن غالي والخيانة رخيصة

فضيحة من العيار الثقيل .. سرقة سكانير من مستشفى بمكناس على طريقة الافلام الأمريكية.

بتاريــخ : 12 يونيو 2017 / 00:42 فضيحة من العيار الثقيل .. سرقة سكانير من مستشفى بمكناس على طريقة الافلام الأمريكية. | مجتمع
فضيحة من العيار الثقيل .. سرقة سكانير من مستشفى بمكناس على طريقة الافلام الأمريكية.
تجري المديرية الإقليمية للأمن الوطني بمكناس كافة الإجراءات اللازمة من أجل الوصول إلى هوية سارقي الوحدة المركزية لجهاز السكانير من الجيل الجديد والتي لم يمضي على اقتنائها سوى 6 اشهر باستثمار مالي

شوف تيفي : 

تجري المديرية الإقليمية للأمن الوطني بمكناس كافة الإجراءات اللازمة من أجل الوصول إلى هوية سارقي الوحدة المركزية لجهاز السكانير من الجيل الجديد والتي لم يمضي على اقتنائها سوى 6 اشهر باستثمار مالي وصل 350 مليون سنتيم.

و أضافت الصباح التي نشرت الخبر أن رئيسة مصلحة السكانير اكتشفت صدفة اختفاء أهم جزء من السكانير المذكور و يتعلق الأمر بوحدة مركزية لتخزين المعلومات الخاصة بالمرضى و مبرمج لقراءة صور الأشعة و الصور الراديو غرافية وهي القلب النابض للجهاز.

وعلمت المصادر ذاتها أن نوبة غضب انتابت المدير الإقليمي للصحة و المدير الجهوي للصحة بجهة فاس مكناس و الإدارة المركزية و عامل الإقليم بسبب الفوضى و الاستهتار في المستشفى المذكور و الذي سمح من خلالها بدخول الغرباء لمصلحة السكانير .

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