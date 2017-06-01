فضيحة من العيار الثقيل .. سرقة سكانير من مستشفى بمكناس على طريقة الافلام الأمريكية. ﻿

تجري المديرية الإقليمية للأمن الوطني بمكناس كافة الإجراءات اللازمة من أجل الوصول إلى هوية سارقي الوحدة المركزية لجهاز السكانير من الجيل الجديد والتي لم يمضي على اقتنائها سوى 6 اشهر باستثمار مالي

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تجري المديرية الإقليمية للأمن الوطني بمكناس كافة الإجراءات اللازمة من أجل الوصول إلى هوية سارقي الوحدة المركزية لجهاز السكانير من الجيل الجديد والتي لم يمضي على اقتنائها سوى 6 اشهر باستثمار مالي وصل 350 مليون سنتيم.

و أضافت الصباح التي نشرت الخبر أن رئيسة مصلحة السكانير اكتشفت صدفة اختفاء أهم جزء من السكانير المذكور و يتعلق الأمر بوحدة مركزية لتخزين المعلومات الخاصة بالمرضى و مبرمج لقراءة صور الأشعة و الصور الراديو غرافية وهي القلب النابض للجهاز.

وعلمت المصادر ذاتها أن نوبة غضب انتابت المدير الإقليمي للصحة و المدير الجهوي للصحة بجهة فاس مكناس و الإدارة المركزية و عامل الإقليم بسبب الفوضى و الاستهتار في المستشفى المذكور و الذي سمح من خلالها بدخول الغرباء لمصلحة السكانير .



