فضيحة من العيار الثقيل .. سرقة سكانير من مستشفى بمكناس على طريقة الافلام الأمريكية. ﻿

شوف تيفي :
تجري المديرية الإقليمية للأمن الوطني بمكناس كافة الإجراءات اللازمة من أجل الوصول إلى هوية سارقي الوحدة المركزية لجهاز السكانير من الجيل الجديد والتي لم يمضي على اقتنائها سوى 6 اشهر باستثمار مالي وصل 350 مليون سنتيم.
و أضافت الصباح التي نشرت الخبر أن رئيسة مصلحة السكانير اكتشفت صدفة اختفاء أهم جزء من السكانير المذكور و يتعلق الأمر بوحدة مركزية لتخزين المعلومات الخاصة بالمرضى و مبرمج لقراءة صور الأشعة و الصور الراديو غرافية وهي القلب النابض للجهاز.
وعلمت المصادر ذاتها أن نوبة غضب انتابت المدير الإقليمي للصحة و المدير الجهوي للصحة بجهة فاس مكناس و الإدارة المركزية و عامل الإقليم بسبب الفوضى و الاستهتار في المستشفى المذكور و الذي سمح من خلالها بدخول الغرباء لمصلحة السكانير .
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.