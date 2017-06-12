البرلمانية ماء العينين تعترف بخسارة كبيرة لحزب ''البيجيدي'' منذ إعفاء بن كيران من الحكومة ﻿

عادت البرلمانية المثيرة للجدل لتعلن عن موقفها المبني على حساب الخسائر والصراعات التي طفت على السطح منذ إعفاء عبد الإله بن كيران الامين العام للحزب من تشكيل الحكومة وتعيين سعد الدين العثماني.

شوف تيفي





عادت البرلمانية المثيرة للجدل لتعلن عن موقفها المبني على حساب الخسائر والصراعات التي طفت على السطح منذ إعفاء عبد الإله بن كيران الامين العام للحزب من تشكيل الحكومة وتعيين سعد الدين العثماني.

وقالت البرلمانية عن دائرة الحي الحسني بالدار البيضاء، ''أن العديد من الأصدقاء من كل التيارات يسألون عن حزب العدالة والتنمية، ليس عن حضوره في المسيرة، وإنما عن حضوره في الساحة السياسية في ظل التفاعلات الكبيرة التي تشهدها، موضحة بأن''حقيقة واحدة تبدو لي لا غبار عليها..خسر حزب العدالة والتنمية الكثير منذ إعفاء بنكيران الى الآن،خسر وخسر معه الوطن،فكلما تحجمت الأحزاب الكبيرة وأفل اشعاعها،كلما تولد فراغ أكبر وتعاظم الإحساس بعدم جدوائية الفعل المؤسساتي ''.

وحذرت ماء العينين حزبها بعد نشر صورة لها من داخل المسيرة الإحتجاجية اليوم ''حذار كل الحذر من الأصوات التي بدأت ترتفع داخليا متبنية أطروحات تفصل الحزب عن عمقه الشعبي وترفع شعار ''العام زين''، مختتمة تدوينة على حائطها بالفايسبوك بأن ''حزبنا في منعطف تاريخي لا أتصور أنه مر بمثله قبل الآن''.



