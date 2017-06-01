عاجل.. السعودية تكشف حقيقة منع القطريين من دخول الحرم المكي والمسجد النبوي ﻿

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن توجيهات القيادة العليا في المملكة العربية السعودية تشدِّد على تقديم كل الخدمات وتسهيل أمور المعتمرين من كل دول العالم، بما في ذلك مواطني

"شوف تيفي"



أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن توجيهات القيادة العليا في المملكة العربية السعودية تشدِّد على تقديم كل الخدمات وتسهيل أمور المعتمرين من كل دول العالم، بما في ذلك مواطني دولة قطر، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "سبق" السعودي قبل قليل من يومه الأحد.

وأضاف الموقع أن الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، قالت: "ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بمنع المعتمرين القطريين من دخول المسجد الحرام لا أساس له من الصحة"، موضحا بأنها شددت على أن المعتمرين من الأشقاء القطريين في قلوب إخوانهم السعوديين منذ دخولهم السعودية حتى مغادرتهم.

وأكدت الرئاسة أن القطريين يؤدون نسكهم وعباداتهم في المسجد الحرام بكل يسر وسهولة واطمئنان، ويستفيدون من جميع الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية في الحرمين لهم ولغيرهم، داعية وسائل الإعلام إلى الأمانة والدقة في نشر الأخبار، والتأكد من الجهات المختصة قبل النشر.