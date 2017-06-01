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رئيس الجمهورية الفرنسية ماكرون يفوز بأغلبية المقاعد

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 23:50 رئيس الجمهورية الفرنسية ماكرون يفوز بأغلبية المقاعد | دولي
رئيس الجمهورية الفرنسية ماكرون يفوز بأغلبية المقاعد
فاز الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم الأحد بأغلبية المقاعد بالجمعية الفرنسية بحيث تحصل على مابين 415 إلى 445 مقعدا من بين 577 استنادا إلى التقديرات الأولية بعد شهر من انتخابه رئيسا للبلاد.

شوف تيفي:

فاز الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم الأحد بأغلبية المقاعد بالجمعية الفرنسية بحيث تحصل على مابين 415 إلى 445 مقعدا من بين 577 استنادا إلى التقديرات الأولية بعد شهر من انتخابه رئيسا للبلاد.

و حسب النتائج الأولية تحصل حزب الجمهورية إلى الامام و حليفه الحركة الديمقراطية التي يرأسها فرانسوا بايرو على 6ر32 % من الأصوات المعبر عنها متبوعين بالجمهوريين (9ر20 %) و الجبهة الوطنية (1ر13%) برئاسة ماري لوبان و فرنسا الأبية (11 %) برئاسة جون لوك ميلنشون و الحزب الاشتراكي (9 %).

و بلغت نسبة الامتناع في هذه الدور الأول من الانتخابات 50ر49 % مقابل 22ر57 % سنة 2012 و 51ر50 سنة 2002. و قد استدعي أكثر من 47 مليون ناخب هذا الأحد للانتخاب في هذا الدور الأول لاختيار 577 نائب من أصل 7877 مترشح لعهدة تدوم خمس سنوات. و من المنتظر تنظيم الدور الثاني للانتخابات في 18 يونيو الجاري.

و قد تم تجنيد 50.000 شرطي و دركي مدعمين بجنود لضمان أمن الإنتخابات التي تجري في سياق خاص يتميز بضعف الأحزاب السياسية الكلاسيكية (اليسار و اليمين) و التهديد الإرهابي. و بهذه الانتخابات دخل قانون جديد حيز التنفيذ يتمثل في عدم امكانية جمع العهدات الذي يمنع للنائب البرلماني من ممارسة وظائف تنفيذية كعمدة أو نائب عمدة و رئيس أو نائب رئيس المجلس الجهوي أو الولائي.

 

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