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خرجات الملك محمد السادس الخاصة تُطيح بأمنيين بالبيضاء بسبب ''امرأة''

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 23:38 خرجات الملك محمد السادس الخاصة تُطيح بأمنيين بالبيضاء بسبب امرأة | بوليتيك
خرجات الملك محمد السادس الخاصة تُطيح بأمنيين بالبيضاء بسبب ''امرأة''
أطاحت الخرجات الخاصة للملك محمد السادس، قبل موعد الإفطار،بأمنيين تم الاستماع إليهم من طرف المصلحة الإدارية بولاية أمن الزرقطوني بعد ارتكابهم أخطاء مهنية بخصوص تنظيم حركة السير و التسبب في حالة

شوف تيفي:

 

أطاحت الخرجات الخاصة للملك محمد السادس، قبل موعد الإفطار،بأمنيين تم الاستماع إليهم من طرف المصلحة الإدارية بولاية أمن الزرقطوني بعد ارتكابهم أخطاء مهنية بخصوص تنظيم حركة السير و التسبب في حالة بلوكاج لضمان مرور الملك،علما أن التعليمات تكون بعدم توقيف حركة السير و التحرر من البروتوكول الذي يرافق عادة الملك في الزيارات الرسمية.

و حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر يوم الإثنين،عُقد بمقر ولاية أمن الدارالبيضاء اجتماع بين مسؤولين أمنيين لرفع درجة اليقظة و الحذر أثناء الجولات الخاصة للملك،إذ تم استدعاء مسؤوليين أمنيين على عجل بسبب تهديد امرأة سلامة الملك محمد السادس،بعد اعتراض موكبه قبل الإفطار في أحد الشوارع القريبة من المدينة القديمة.
و تم التأكيد خلال الإجتماع الذي حضره والي أمن الدارالبيضاء عبد الله الوردي،على أن أي اختراق للإجراءات الأمنية المتخدة لتأمين تحركات الملك ستحمل مسؤوليته مستقبلا للشرطي أو رجال الشرطة الذين وقع الخطأ المهني في المنطقة التي عهد لهم بمراقبتها.



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