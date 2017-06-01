خطير ..جثة مفصولة الرأس تستنفر أمن مراكش ﻿

استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية، عصر أمس السبت جهودها لحل لغز جريمة قتل بشعة عمد منفذها إلى تقطيع الجثة وتوزيعها بين حيين .

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استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية، عصر أمس السبت جهودها لحل لغز جريمة قتل بشعة عمد منفذها إلى تقطيع الجثة وتوزيعها بين حيين .

وجاء اكتشاف الجريمة،حسب يومية الصباح التي أوردت الخبر إثر إشعار بالعثور على كيس بلاستيكي به أعضاء بشرية وما إن انتقلت عناصر من فرقة الشرطة القضائية ومسرح الجريمة إلى مسرح الحادث، حتى جاء إشعار آخر ، يحمل الأخبار نفسها بعد العثور على كيس آخر يحتوي هو الآخر على أعضاء بشرية بحي مبروكة بمنطقة بين القشالي بجليز لكن رأس الضحية لازال ضائع في مكان ما بالمدينة .

و أظهرت التحريات الأولية ان الهالك تعرض للضرب قبل أن يتم تقطيع جثته تضيف اليومية.



