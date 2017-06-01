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مثير..غضب وسط قيادات ''البيجيدي '' بسبب هاتف عبد الإله بن كيران

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 23:16 مثير..غضب وسط قيادات البيجيدي بسبب هاتف عبد الإله بن كيران | بوليتيك
مثير..غضب وسط قيادات ''البيجيدي '' بسبب هاتف عبد الإله بن كيران
كشفت ''وكالة يينا نيوز العربية'' من مصادرها الموثوقة من داخل حزب العدالة والتنمية ''بأن مجموعة من قيادات الحزب بما في ذلك المدير العام للحزب عبد الحق العربي، غاضبون من تصرف بنكيران الأخير ''.

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كشفت ''وكالة يينا نيوز العربية'' من مصادرها الموثوقة من داخل حزب العدالة والتنمية ''بأن مجموعة من قيادات الحزب بما في ذلك المدير العام للحزب عبد الحق العربي، غاضبون من تصرف بنكيران الأخير ''.

والسبب وفق الوكالة ''هو أن هذا الأخير قام بتغيير رقمه الخاص دون علم أعضاء الحزب ،الفعل الذي أعتبرته مجموعة من القيادات ب'' اللامسؤول'' ولاسيما أنه لازال على رأس حزب ''المصباح''.

وأضاف ذات المصدر أن مجموعة من إخوان بنكيران في الحزب ، أصبحوا ملزمين بالتواصل مع يده اليمنى وسائقه الخاص فريد تيتي ،الشئ الذي استفز قيادات البيجيدي وأثار غضبهم''.


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بن كيران اللامسؤول القيادات البيجدي شوف تيفي

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