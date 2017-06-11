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هام وبالوثيقة..ها مقدار الفدية اللي خاص المرضى اللي مكيصوموش يخرجوها خلال شهر رمضان الجاري | مجتمع

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هام وبالوثيقة..ها مقدار الفدية اللي خاص المرضى اللي مكيصوموش يخرجوها خلال شهر رمضان الجاري

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 23:10 هام وبالوثيقة..ها مقدار الفدية اللي خاص المرضى اللي مكيصوموش يخرجوها خلال شهر رمضان الجاري | مجتمع
هام وبالوثيقة..ها مقدار الفدية اللي خاص المرضى اللي مكيصوموش يخرجوها خلال شهر رمضان الجاري
كشفت الأمانة العامة للمجلس العلمي المحلي لمدينة الجديدة أن مقدار الفدية بالنسبة للمريض الذي لا يصوم خلال رمضان الجاري ولا أمل له في الشفاء هو درهمان وخمسون سنتيم ''2.50'' عن كل يوم.

"شوف تيفي"

كشفت الأمانة العامة للمجلس العلمي المحلي لمدينة الجديدة أن مقدار الفدية بالنسبة للمريض الذي لا يصوم خلال رمضان الجاري ولا أمل له في الشفاء هو درهمان وخمسون سنتيم "2.50" عن كل يوم.

وأوضحت الأمانة العامة أن هذه الفدية ليست واجبة إلا على القادر على أدائها، موضحة أن وحدة الكيل في إقليم الجديدة، تسع 32 مدرا من الحبوب، وبما أن ثمن "العبرة" هو 85 درهما للقمح الصلب و65 درهما للقمح الطري فإن المعدل يكون هو 75 درهما، وبقسمة هذا الأخير على 30 يوما يكون الخارج هو درهمان وخمسون سنتيم.

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