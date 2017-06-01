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مثير..بعد قطع العلاقات مع قطر: الإمارات تطرد أشهر مطربة خليجية | ثقافة و فنون

مثير..بعد قطع العلاقات مع قطر: الإمارات تطرد أشهر مطربة خليجية

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مثير..بعد قطع العلاقات مع قطر: الإمارات تطرد أشهر مطربة خليجية

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 23:00 مثير..بعد قطع العلاقات مع قطر: الإمارات تطرد أشهر مطربة خليجية | ثقافة و فنون
مثير..بعد قطع العلاقات مع قطر: الإمارات تطرد أشهر مطربة خليجية
كشف وسائل إعلام عربية، يومه الأحد أن الإعلامي المصري محمد الغيطي، قال إن مصادر مقربة، كشفت له عن عزم دولة الإمارات طرد المطربة أحلام هي وزوجها مبارك الهاجري الذي يحمل الجنسية القطرية خلال 48 ساعة.


"شوف تيفي"

كشف وسائل إعلام عربية، يومه الأحد أن الإعلامي المصري محمد الغيطي، قال إن مصادر مقربة، كشفت له عن عزم دولة الإمارات طرد المطربة أحلام هي وزوجها مبارك الهاجري الذي يحمل الجنسية القطرية خلال 48 ساعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الغيطي، أفاد خلال برنامج "الخيمة" المعروض على فضائية "LTC" اللبنانية ، أن زوج المطربة أحلام كان قد كتب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن فيها دعمه لوطنه قطر بالرغم من تحذير الإمارات لكل من يدعم قطر ، مؤكدا أن أحلام في موقف لا تحسد عليه، وبالتالي فهي ستطرد من الإمارات بسبب زوجها القطري.

تجدر الإشارة إلى أن كل من السعودية والبحرين والإمارات قد أصدرت، صباح يومه الأحد، تعليمات طالبت من خلالها بمراعاة الحالات الإنسانية الخاصة بالعائلات المشتركة المؤلفة من رعايا الدول الثلاث ومواطنين قطريين.

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المغرب شوف تيفي أحلام محمد الغيطي قطر المصري

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