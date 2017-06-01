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مسيرة الرباط...حضور قوي للعدل والإحسان ومحتشم ''للبيجيدي'' وخافِتٌ لليسار وغياب للوجوه المألوفة

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 19:48 مسيرة الرباط...حضور قوي للعدل والإحسان ومحتشم للبيجيدي وخافِتٌ لليسار وغياب للوجوه المألوفة | بوليتيك
مسيرة الرباط...حضور قوي للعدل والإحسان ومحتشم ''للبيجيدي'' وخافِتٌ لليسار وغياب للوجوه المألوفة
رغم التضارب الكبير في عدد الحاضرين للمسيرة الإحتجاجية التي جرت ظهر اليوم الأحد، في مدينة الرباط بين اللجنة المنظمة والسلطات المختصة، لكنها أعادت تقديم صورة مصغرة للإحتجاجات التي عرفتها شوارع

شوف تيفي

رغم التضارب الكبير في عدد الحاضرين للمسيرة الإحتجاجية التي جرت ظهر اليوم الأحد، في مدينة الرباط بين اللجنة المنظمة والسلطات المختصة، لكنها أعادت تقديم صورة مصغرة للإحتجاجات التي عرفتها شوارع المغرب إبان الحراك الإجتماعي الذي عرف ''بالربيع العربي'' تحت إسم 20 فبراير من سنة 2011.

وأبانت الشعارات واللوجستيك وخطة تدبير المسيرة الإحتجاجية، عن التواجد والتحكم القوي لمسؤولي جماعة العدل والإحسان الذين إستبقوا المسيرة بإجتماع وحفل عشاء نظم مساء أمس بالمقر المركزي للجماعة بمدينة سلا والذي تقرر فيه أيضا تعامل أعضاء الجماعة مع قرارات منع الإعتكاف في المساجد بدون ترخيص وحضور للمسؤولين عن المسجد.

وتقدم أعضاء بالدائرة السياسية ومجلس الإرشاد المسيرة الإحتجاجية التي إنطلقت من باب الأحد وصولا لمقر البرلمان عبر المرور بشوارع رئيسية بالعاصمة الرباط، حيث غابت الوجوه المألوفة التي كانت تتقدم المسيرات الإحتجاجية إلى جانب زعماء الجماعة، حيث كشفت مصادر ''شوف نيفي'' أن نبيلة منيب وبن سعيد ايت ايدر يتواجدان في مدينة مكناس، فيما غاب زعماء المركزيات النقابية من الحضور، بإستثناء نقابة odt الذين حضروا وغادروا بشكل محتشم المسيرة الإحتجاجية بعد الإدلاء ببعض التصريحات الإعلامية.

وبدون ترخيص ودعوة من الأمين العام عبد الإله بن كيران، شارك أعضاء معروفون بحزب العدالة والتنمية ومنظماته المتوازية بشكل شخصي وإنفرادي، حيث حضر مسؤولون بمنظمة التجديد الطلابي ونقابة الإتحاد الوطني للشغل وهما منظمتان موازيتان لحزب المصباح، بالإضافة إلى نشطاء فايسبوكيين محسوبين على الحزب، والذين لم يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة.

هذا، ورفع المحتجون المشاركون في المسيرة، شعارات تطالب برحيل حكومة سعد الدين العثماني التي إتهموها بالإستمرار في نفس الإصلاحات التقشفية التي تستهدف الطبقات الفقيرة، مطالبين كذلك بحل البرلمان وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية حراك الريف الأخير.


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