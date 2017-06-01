عاجل:حزب ماكرون يتجه نحو الحصول على غالبية كبيرة في الانتخابات التشريعية ﻿

أفادت التقديرات الأولية بعد إقفال مكاتب الاقتراع للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية مساء الأحد، أن حزب الرئيس ايمانويل ماكرون يتجه نحول الحصول على غالبية كبيرة.

شوف تيفي:

أفادت التقديرات الأولية بعد إقفال مكاتب الاقتراع للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية مساء الأحد، أن حزب الرئيس ايمانويل ماكرون يتجه نحول الحصول على غالبية كبيرة.

وبحسب هذه التقديرات فان حزب "الجمهورية الى الامام" يأتي في الطليعة جامعا ما بين 32,2 و32,9 %، يليه اليمين (20,9 الى 21,5 %) ثم الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة (13,1 الى 14%). وتتوقع هذه التقديرات حصول حزب ماكرون في نهاية الدورة الثانية على ما بين 390 و445 نائبا من اصل 577 تتألف منها الجمعية الوطنية.





