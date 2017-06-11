مؤلم..مغربية تفقد زوجها وسط الحرم المكي وها شنو وقع ليها فالعمرة بسبب شركة مغربية سياحية+صور ﻿

كشف مواطن مغربي مقيم بالديار السعودية في اتصال له مع ''شوف تيفي'' يومه الأحد، عن تفاصيل مثيرة، اتهم من خلالها شركة سياحية توجد بمدينة مراكش، باستغلال وفاة زوج معتمرة مغربية من أجل الاستيلاء على



"شوف تيفي"

كشف مواطن مغربي مقيم بالديار السعودية في اتصال له مع "شوف تيفي" يومه الأحد، عن تفاصيل مثيرة، اتهم من خلالها شركة سياحية توجد بمدينة مراكش، باستغلال وفاة زوج معتمرة مغربية من أجل الاستيلاء على الغرفة التي كانا ينزلان بها في فندق بمدينة مكة.

وأوضح هذا المواطن أن المغربية، توفي زوجها الأسبوع الماضي وسط الحرم المكي وهو يؤدي مناسك العمرة، لتضطر إلى دفنه بمكة، وخلال محاولة عودتها للمغرب رفضت الشركة المغربية منحها تذكرة السفر، قبل أن يتدخل بعض المحسنين الذين قاموا بمنحها التذكرة التي مكنتها من العودة إلى المغرب.

وأضاف المتحدث ذاته أن السيدة المغربية، طالبته بالتدخل ومنح غرفتها بالفندق إلى أحد أقربائها حتى يستغلها بعد سفرها، لكنه تفاجأ بمنح الشركة الساحية المغربية هذه الغرفة لأشخاص آخرين ليسارع إلى تقديم شكاية إلى وزارة الحج والشرطة السعودية.