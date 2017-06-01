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خطير.. تخريب قبر الزعيم التاريخي للإتحاد الإشتراكي بمقبرة الشهداء بمدينة الرباط

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 18:20 خطير.. تخريب قبر الزعيم التاريخي للإتحاد الإشتراكي بمقبرة الشهداء بمدينة الرباط | بوليتيك
خطير.. تخريب قبر الزعيم التاريخي للإتحاد الإشتراكي بمقبرة الشهداء بمدينة الرباط
تداولت صفحات فايسبوكية ينشط بها أعضاء محسوبون على شبيبة الإتحاد الإشتراكي، بقوة معلومات تفيذ العبث بقبر أحد الزعماء التاريخيين للحزب ''عبد الرحيم بوعبيد''.

شوف تيفي

تداولت صفحات فايسبوكية ينشط بها أعضاء محسوبون على شبيبة الإتحاد الإشتراكي، بقوة معلومات تفيذ العبث بقبر أحد الزعماء التاريخيين للحزب "عبد الرحيم بوعبيد".

وقال أحد الفايسبوكيين أنه تفاجأ رفقة عائلته، بالتخريب الذي طال قبر الزعيم "عبد الرحيم بوعبيد"، متسائلا عن الأسباب الحقيقية وراء تخريب وإنتهاك حرمة الأموات.

وأظهرت إحدى الصور التي نشرت على نطاق واسع التخريب الذي لحق قبر الزعيم التاريخي الراحل عبد الرحيم بوعبيد بمقبرة الشهداء بمدينة الرباط.


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بوعبيد الرباط الشهيد القبر شوف تيفي

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