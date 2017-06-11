مثير وبالصور.. شاهد لأول مرة أقدم مصحف مغربي ﻿

شهدت إمارة الشارقة بالإمارات، خلال الأسبوع الجاري، افتتاح معرض ''روائع المخطوطات المغربية'' والذي يجمع أكثر من 30 مخطوطة نادرة لنسخ من المصحف الشريف، وكتب التراث العربي، ومؤلفات علماء المسلمين في

"شوف تيفي"

شهدت إمارة الشارقة بالإمارات، خلال الأسبوع الجاري، افتتاح معرض "روائع المخطوطات المغربية" والذي يجمع أكثر من 30 مخطوطة نادرة لنسخ من المصحف الشريف، وكتب التراث العربي، ومؤلفات علماء المسلمين في الفقه، والتشريع، واللغة، والعلوم، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "الوطن" الإماراتي يومه الأحد.



وأكد الموقع الإمارتي أن المعرض الذي تستمر فعالياته حتى نهاية شهر رمضان المبارك، يضم مقتنيات من عدد من المكتبات والمتاحف ودور الكتب الشهيرة في المغرب، من بينها خزانة الجامع الكبير بمكناس، والخزانة العامة والمحفوظات بتطوان، وخزانة ابن يوسف بمراكش، وخزانة القرويين بفاس، إضافة إلى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية.

وأشار الموقع إلى أن من بين المخطوطات التي احتواها المعرض مصحف شريف الأخضر، ومصحف شاطبة، ومصحف ربعة أبو الحسن المريني، مشيرا إلى أن المعرض تضمن كذلك مخطوطات في الحديث الشريف والمديح النبوي والفقه والتاريخ والعلوم الطبيعية وغيرها من المخطوطات والمؤلفات النادرة.