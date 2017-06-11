 بالصور و الفيديو .. حمام نافورة البيضاء في أكياس بلاستيكية ﻿
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بالصور و الفيديو .. حمام نافورة البيضاء في أكياس بلاستيكية

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 17:35 بالصور و الفيديو .. حمام نافورة البيضاء في أكياس بلاستيكية | مجتمع
بالصور و الفيديو .. حمام نافورة البيضاء في أكياس بلاستيكية
علمت قناة ''شوف تيفي'' أن السلطات المحلية بمدينة الدارالبيضاء قامت مساء أمس السبت واليوم الأحد بالاستعانة بخدمات شركة إسبانية من نصب عدد من الشباك والأطعمة للحمام المرابط أمام ''النافورة'' الشهيرة

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر


علمت قناة "شوف تيفي" أن السلطات المحلية بمدينة الدارالبيضاء قامت مساء أمس السبت واليوم الأحد بالاستعانة بخدمات شركة إسبانية من نصب عدد من الشباك والأطعمة للحمام المرابط أمام "النافورة" الشهيرة بالبيضاء , حيث تم اقتناصه و وضعه في أكياس بلاستيكية قصد إطلاق سراحه بإحدى الفضاءات في ما بعد , وهو الأمر الذي أثار حفيظة عدد من الباعة المتجولين و ممثلي بعض الجمعيات الحقوقية الذين أكدوا أن السلطات ستعدم هذه الطيور.

وأكدت مصادر "شوف تيفي" أن العاملين بالشركة الإسبانية قد أمسكت شباكهم وفي مشهد محزن بالعشرات من الطيور التي اعتادت و لعقود أن تحط قرب النافورة المذكورة طلبا للمأكل و المشرب حيث كان معظم سكان وزوار العاصمة الاقتصادية يحجون إليها بغرض الحصول على صور تذكارية بجانبها محاطين بسرب حمامها .

و طالب المحتجون السلطات بإطلاق سراح الحمام و الكف عن هذا التصرف الذي يمس بصورة البلاد, وقد أقدمت سلطات البيضاء على جمع حمام النافورة بعد قرار هدمها و تشييد نافورة جديدة قبالة المحكمة الابتدائية للمدينة .

 

‫شوف تيفي

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النافورة شوف تيفي الحمام أكياس بلاستيكية

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