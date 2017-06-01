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سائحان بلجيكيان أول ضحايا ارتفاع درجات الحرارة بمراكش .. إليكم التفاصيل

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 17:25 سائحان بلجيكيان أول ضحايا ارتفاع درجات الحرارة بمراكش .. إليكم التفاصيل | حوادث و حقوق
سائحان بلجيكيان أول ضحايا ارتفاع درجات الحرارة بمراكش .. إليكم التفاصيل
فقد سائحان أجنبيان وعيهما زوال اليوم الأحد بسبب موجة الحرارة التي تعيشها مدينة مراكش هذه الأيام بعد أن خارت قواهما من شدة الحرارة التي وصلت إلى 45 درجة مئوية.

شوف تيفي :

فقد سائحان أجنبيان وعيهما زوال اليوم الأحد بسبب موجة الحرارة التي تعيشها مدينة مراكش هذه الأيام بعد أن خارت قواهما من شدة الحرارة التي وصلت إلى 45 درجة مئوية.

وذكرت مصادر محلية أن الزوجين المسنين اللذان يحملان الجنسية البلجيكية , سقطا مغما عليهما على مستوى حي "الموقف" , وذلك أثناء جولة سياحية لهما بعدد من أحياء المدينة القديمة لعاصمة النخيل مراكش رفقة وفد سياحي بلجيكي فرنسي .

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الوقاية المدينة عملت على إغاثة السائحين و نقلهما إلى المستشفى الجامعي بمراكش.


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سائحان بلجيكيان شوف تيفي الجنسية البلجيكية حي الموقف

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