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التضارب في أرقام المشاركين بالمسيرة الإحتجاجية بمدينة الرباط

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 17:24 التضارب في أرقام المشاركين بالمسيرة الإحتجاجية بمدينة الرباط | بوليتيك
التضارب في أرقام المشاركين بالمسيرة الإحتجاجية بمدينة الرباط
كشفت قصاصة رسمية لوكالة المغرب العربي، أن عدد المشاركين في المسيرة الإحتجاجية التي نظمت ظهر اليوم بمدينة الرباط، يتراوح بين 12 و 15 ألف مشارك، فيما يرى أعضاء باللجنة المشرفة على المسيرة على أن عدد

شوف تيفي


كشفت قصاصة رسمية لوكالة المغرب العربي، أن عدد المشاركين في المسيرة الإحتجاجية التي نظمت ظهر اليوم بمدينة الرباط، يتراوح بين 12 و 15 ألف مشارك، فيما يرى أعضاء باللجنة المشرفة على المسيرة على أن عدد المشاركين يتجاوز 100 ألف شخص.

وحسب "لاماب"، فقد شارك ظهر اليوم الأحد بالرباط الآلاف من المتظاهرين في المسيرة التي دعت إليها هيئات ومنظمات حقوقية ونقابية وجمعوية، وذلك تضامنا مع الحراك الاجتماعي الذي تشهده الحسيمة، حيث ردد المتظاهرون، الذي يقدر عددهم حسب الملاحظين بما بين 12 ألف و15 ألف شخصا، شعارات تنادي أساسا بالاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية التي رفعتها ساكنة الحسيمة، منذ أزيد من سبعة أشهر، و بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذا الحراك الاجتماعي.

من جهة ثانية، يرى بعض النشطاء الداعمين للمسيرة الإحتجاجية، أن عدد المشاركين في المسيرة قد فاق 100 ألف شخص، كما أن الشعارات المرفوعة تنوعت بين المطالب الإقتصادية والإجتماعية وكذا السياسية خاصة إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة.


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